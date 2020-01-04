«Первый канал» вернул себе первенство в рейтингах в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь российские зрители больше всего смотрели передачи «Первого канала». До и после полуночи вещатель сумел удержать большую аудиторию, чем его основной конкурент, — флагманский канал ВГТРК «Россия 1».
«С 22:00 31 декабря 2019 года по 1:59 1 января 2020 года аудитория „Первого“ превысила 6,3 млн человек старше четырех лет», — сообщает РБК со ссылкой данные исследовательской компании Mediascope. Таким образом рейтинг канала достиг почти 9% среди жителей крупных городов с населением более 100 тысяч человек. Совокупная аудитория телеканала достигла почти 25% процентов.
«Россия 1» значительно уступает «Первому каналу» по цифрам — в этом году новогодние передачи телеканала посмотрели 5,2 млн зрителей. Это на 1,1 млн меньше, чем в прошлом году, когда главный телеканал ВГТРК по всем показателям опередил «Первый канал». Среди зрителей крупных городов аудитория «России 1» составила всего 20% от всего числа зрителей, у которых в праздничную ночь был включен телевизор.
При этом программная сетка обоих телеканалов осталась неизменной — «Первый канал» подготовил традиционную «Новогоднюю ночь на «Первом» с перерывом на поздравление президента Владимира Путина, а «Россия 1» до обращения главы государства показала «Новогодний парад звезд», а после — «Голубой огонек на Шаболовке». Новогоднее обращение президента большинство зрителей смотрели на «Первом канале», однако затем интерес сместился в сторону «Голубого огонька» на «России 1», отмечают в Mediascope.