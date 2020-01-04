В Ижевске депутат-единоросс объяснил, почему вышел в новогодний эфир вместо Путина

В новогоднюю ночь часть жителей Ижевска вместо новогоднего обращения президента России Владимира Путина увидели поздравление депутата городской думы Ижевска от партии «Единая Россия» Альфреда Зиннатуллина. Ролик вышел на телеканале «СТС — Ижевск», генеральным продюсером которого является сам Зинатуллин. Депутат уже принес свои извинения от имени телеканала и назвал случившееся «техническим сбоем».
«Приношу свои извинения за технический сбой вещания на нашем телеканале, произошедший в момент Нового года: по техническим причинам в эфир не вышел бой курантов», — написал Зиннатуллин в официальном Facebook телеканала.
Депутат добавил, что считает эту ситуацию недопустимой несмотря на то, что «СТС — Ижевск» является частным телеканалом. Зиннатуллин заверил телезрителей, что в организации проверяют обстоятельства и выясняют причины произошедшего.
«URA.RU» не удалось получить оперативный комментарий у самого депутата.
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова в своем Facebook пожаловалась, что в новогоднюю ночь на телеканале «СТС — Ижевск» поздравление Владимира Путина прервалось и вместо президента к горожанам обратился продюсер канала Альфред Зиннатуллин. Женщина была разочарована тем, что впервые в жизни не услышала праздничный бой кремлевских курантов, передает телеканал 360.