В Ижевске депутат-единоросс объяснил, почему вышел в новогодний эфир вместо Путина

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Часть жителей Ижевска не смогли досмотреть новогоднее обращение президента до концаФото: скриншот видео новогоднего обращения Владимира Путина, YouTube

В новогоднюю ночь часть жителей Ижевска вместо новогоднего обращения президента России Владимира Путина увидели поздравление депутата городской думы Ижевска от партии «Единая Россия» Альфреда Зиннатуллина. Ролик вышел на телеканале «СТС — Ижевск», генеральным продюсером которого является сам Зинатуллин. Депутат уже принес свои извинения от имени телеканала и назвал случившееся «техническим сбоем».

«Приношу свои извинения за технический сбой вещания на нашем телеканале, произошедший в момент Нового года: по техническим причинам в эфир не вышел бой курантов», — написал Зиннатуллин в официальном Facebook телеканала.

Депутат добавил, что считает эту ситуацию недопустимой несмотря на то, что «СТС — Ижевск» является частным телеканалом. Зиннатуллин заверил телезрителей, что в организации проверяют обстоятельства и выясняют причины произошедшего.

«URA.RU» не удалось получить оперативный комментарий у самого депутата.

Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова в своем Facebook пожаловалась, что в новогоднюю ночь на телеканале «СТС — Ижевск» поздравление Владимира Путина прервалось и вместо президента к горожанам обратился продюсер канала Альфред Зиннатуллин. Женщина была разочарована тем, что впервые в жизни не услышала праздничный бой кремлевских курантов, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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