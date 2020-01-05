04 января 2020

СМИ сообщили о ракетном обстреле Багдада. Один снаряд взорвался у посольства США

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, хомс
Центр Багдада подвергся ракетному обстрелу (архивное фото)Фото: Евгений Ганеев

В центре столицы Ирака, в так называемой «зеленой зоне», прогремел взрыв. Ракета, по данным СМИ, упала возле американского посольства. Неподалеку находятся представительства и других стран.

«Кроме того, обстрелу подверглась военно-воздушная база Балад на севере Багдада, которую использовали американские военные. На территории базы взорвались две ракеты типа „Катюша“», — приводит РИА «Новости» сообщение арабского спутникового телеканала «Аль-Арабия».

По данным иракских сил безопасности, информации о погибших нет. Обстрелу также подвергся жилой район аль-Джадрия, в результате чего пять человек получили ранения. Откуда были выпущены ракеты, пока неизвестно.

В ночь на 3 января, как напоминает RT, в Багдаде был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Позже Вашингтон заявил, что военную операцию санкционировал лично президент США Дональд Трамп. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани позже сказали, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны страны пообещал дать «сокрушительный ответ». В Совете безопасности Ирана убийство Сулеймани назвали «крупнейшей ошибкой» США.

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© Служба новостей «URA.RU»
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