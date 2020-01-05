В центре столицы Ирака, в так называемой «зеленой зоне», прогремел взрыв. Ракета, по данным СМИ, упала возле американского посольства. Неподалеку находятся представительства и других стран.
«Кроме того, обстрелу подверглась военно-воздушная база Балад на севере Багдада, которую использовали американские военные. На территории базы взорвались две ракеты типа „Катюша“», — приводит РИА «Новости» сообщение арабского спутникового телеканала «Аль-Арабия».
По данным иракских сил безопасности, информации о погибших нет. Обстрелу также подвергся жилой район аль-Джадрия, в результате чего пять человек получили ранения. Откуда были выпущены ракеты, пока неизвестно.
В ночь на 3 января, как напоминает RT, в Багдаде был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Позже Вашингтон заявил, что военную операцию санкционировал лично президент США Дональд Трамп. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани позже сказали, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны страны пообещал дать «сокрушительный ответ». В Совете безопасности Ирана убийство Сулеймани назвали «крупнейшей ошибкой» США.