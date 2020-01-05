Трамп пригрозил Ирану «быстрым и сильным ударом» по 52 целям

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.
«Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране» — приводит РИА «Новости» цитату Трампа. Количество целей, по его словам, соответствует количеству американцев, которые Иран много лет назад взял в заложники. Все эти цели подвергнутся «быстрому и сильному удару».
По словам американского лидера, Тегеран «очень смело говорит» о нанесении удара по США в ответ на операцию, жертвой которой стал генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Он, как подчеркнул Трамп, атаковал американское посольство и готовился к другим ударам.
Сулеймани, как напоминает RT, был убит в ночь на 3 января в результате ракетного удара, нанесенного Соединенными Штатами. Операцию санкционировал лично Дональд Трамп. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить США.