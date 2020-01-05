США перебросят больше четырех тысяч десантников на Ближний Восток

Соединенные Штаты Америки перебрасывают 4,2 тысячи военных в Кувейт (государство в юго-западной Азии, граничит с Ираком) из-за роста напряженности на Ближнем Востоке. Об этом журналистам рассказал представитель Минобороны США полковник Майк Бернс.
«3500 членов бригады быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии будут развернуты в течение нескольких дней. По словам Бернса, группа присоединится к примерно 700 американским военнослужащим, которые уже были переброшены в Кувейт на этой неделе», — пишет Associated Press.
По данным агентства, военные должны нарастить группировку войск США на Ближнем Востоке из-за растущей напряженности в регионе после убийства американскими военными высокопоставленного иранского генерала. Речь, напомним, идет о генерале Корпуса стражей Исламской революции Касеме Сулеймани, который погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара, нанесенного Соединенными Штатами. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Вашингтону, а американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае агрессии США нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране.