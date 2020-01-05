Специалисты в сфере недвижимости предрекли изменение цен на новостройки

В 2020 году продолжится рост цен на жилье в новостройках Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В этом году цены на жилье в новостройках продолжат расти. Специалисты в сфере недвижимости считают, что новая схема продажи квартир через эскроу-счета и дальше будет влиять на рынок.

«В 2020 году количество новых проектов будет расти, и это окажет влияние на рынок, прежде всего, в плане увеличения цен», — цитирует руководителя аналитического центра АСП Дениса Бобкова «Российская газета». Эксперт отметил, что новая схема остается фактором вероятного снижения предложения. По его словам, в Москве рост цен на жилплощадь в новостройках составил около 15%.

Многие новые проекты в региональных центрах не могут получить банковское финансирование из-за низких показателей доходности, говорит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. По его мнению, это может привести к дефициту предложения. Впоследствии из-за этого в регионах цены на жилье в новостройках могут вырасти до 25%. Аналитик подчеркнул, что там, где объем предложения останется на высоком уровне, рост цен не преодолеет 10% за год.

Специалисты добавили, что в 2020 году будет самая исторически низкая ставка ипотечного кредитования — на уровне 8%. Снижающиеся ставки по ипотеке будут поддерживать спрос на жилую недвижимость.

С 1 июля застройщики потеряли возможность напрямую привлекать деньги дольщиков. Распорядиться ими можно будет только после сдачи объекта, когда покупатели заберут ключи от квартир, напоминает агентство Nation News.