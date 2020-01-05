В Прикамье полицейские устроили автомобильную погоню со стрельбой

На трассе Пермь—Березники сотрудники ГИБДД вынуждены были открыть стрельбу по автомобилю, за рулем которого находился нетрезвый водитель.
Машина привлекла внимание полицейских тем, что виляла по дороге. Требование об остановке водитель проигнорировал. «Инспекторы ДПС начали преследовать автомобиль на патрульном транспорте с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Полицейские несколько раз требовали от водителя остановить машину. Нарушитель не реагировал. После этого сотрудники ДПС сделали предупредительный выстрел в воздух. Но автомобиль нарушителя остановился только после того, как был открыт огонь по колесам легковушки.
За рулем был житель Соликамска 1985 года рождения, который неоднократно нарушал правила дорожного движения и ранее был за это лишен водительских прав. Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало, что мужчина был в нетрезвом состоянии.
Ранее в Челябинской области полицейские открыли огонь по BMW. Злоумышленник, который уже был лишен водительского удостоверения, находился за рулем пьяным.