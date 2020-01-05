Дочь главы Чечни Айшат Кадырова, возглавляющая модный дом Firdaws, открыла ресторан «Париж» в центре Грозного. Об этом в соцсетях сообщил сам чеченский лидер Рамзан Кадыров.
«Модный дом Firdaws открыл на проспекте Владимира Путина ресторан „Париж“», — написал глава республики. Местом для ресторана выбрали бывшее здание Центральной городской библиотеки Грозного, закрытой в апреле 2016 года, сообщает портал «Кавказ.Реалии».
Открытие заведения посетили ряд чеченских чиновников, а также лично глава республики Рамзан Кадыров с женой Медни. «Париж» стал уже вторым заведением, которое их старшая дочь открыла в центре столицы Чечни.
Модный дом Firdaws в 2009 году открыла супруга Кадырова. С 2016 года его возглавляет Айшат, напоминает агентство Nation News.