Дочь Кадырова открыла ресторан на месте бывшей библиотеки в Грозном. ВИДЕО

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Чечня. Грозный , чечня, грозный, мечеть на рынке
Ресторан «Париж» открылся в бывшем здании Центральной библиотеки ГрозногоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочь главы Чечни Айшат Кадырова, возглавляющая модный дом Firdaws, открыла ресторан «Париж» в центре Грозного. Об этом в соцсетях сообщил сам чеченский лидер Рамзан Кадыров.

«Модный дом Firdaws открыл на проспекте Владимира Путина ресторан „Париж“», — написал глава республики. Местом для ресторана выбрали бывшее здание Центральной городской библиотеки Грозного, закрытой в апреле 2016 года, сообщает портал «Кавказ.Реалии».

Открытие заведения посетили ряд чеченских чиновников, а также лично глава республики Рамзан Кадыров с женой Медни. «Париж» стал уже вторым заведением, которое их старшая дочь открыла в центре столицы Чечни.

Модный дом Firdaws в 2009 году открыла супруга Кадырова. С 2016 года его возглавляет Айшат, напоминает агентство Nation News.

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