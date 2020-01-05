«Уральские пельмени» объяснили успех своего шоу в новогоднюю ночь

Телевизионный рейтинг новогоднего эфира канала СТС второй год подряд показал рост Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов объяснил телевизионный успех шоу в Новый год растущим качеством проекта. В ночь с 31 декабря на 1 января почти каждый десятый телезритель в России смотрел канал СТС, который подряд показывал старые и новые выпуски «Уральских пельменей», свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.

«Из-за года в год растет качество проекта», — объяснил в разговоре с корреспондентом «URA.RU» директор шоу. По его словам, «Уральские пельмени» перестроили систему съемки и стали выпускать больше программ. «Судя по всему, шоу действительно популярно», — заметил Орлов. Также директор шоу отметил, что и сам телеканал СТС «не дети на рынке». «Это опытные люди, которые знают, что делают», — добавил он.

Лидерами телевизионного эфира традиционно стали «Первый канал» и «Россия-1». Телеканал СТС, второй год подряд сделавший ставку на показ «Уральских пельменей», стал третьим и снова увеличил свою аудиторию во время новогоднего эфира. В этом году непосредственно в праздничную ночь канал смотрели 2,3 млн зрителей (годом ранее — 2,2 млн), рейтинг и доля составили соответственно 3,22 и 8,91% (аналогичные цифры были годом ранее), сообщает РБК. Более заметный рост канал продемонстрировал в прошлом году, когда прирост новогодней аудитории составил 1,4 млн зрителей.