Зеленский на новогодние праздники тайно улетел на элитный курорт. ФОТО

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, поднятая рука, два перста, зеленский владимир
Владимир Зеленский решил не придавать свое путешествие огласкеФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский улетел отдыхать на побережье государства Оман, расположенного на Аравийском полуострове. Он остановился в в пятизвездочном отеле, где одна ночь в президентском люксе может обойтись в четыре тысячи евро.

«Живет президент в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель — один из самых роскошных в Омане», — сообщает портал Strana.ua. Отмечается, что президента и его семью заметили на Оманском побережье 5 января.

Сам Новый год Зеленский провел в президентской резиденции «Гута» на Прикарпатье. Уже оттуда 2 января он вернулся в Киев и вылетел в Оман. Подчеркивается, что глава государства решил не макцентировать внимание общественности на своей поездке.

По данным портала, глава президентской охраны Максим Донец отправился в Оман заранее, чтобы приготовить все к прибытию Зеленского, передает агентство Nation News.

портал Strana.ua
портал Strana.ua
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