Президент Украины Владимир Зеленский улетел отдыхать на побережье государства Оман, расположенного на Аравийском полуострове. Он остановился в в пятизвездочном отеле, где одна ночь в президентском люксе может обойтись в четыре тысячи евро.
«Живет президент в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель — один из самых роскошных в Омане», — сообщает портал Strana.ua. Отмечается, что президента и его семью заметили на Оманском побережье 5 января.
Сам Новый год Зеленский провел в президентской резиденции «Гута» на Прикарпатье. Уже оттуда 2 января он вернулся в Киев и вылетел в Оман. Подчеркивается, что глава государства решил не макцентировать внимание общественности на своей поездке.
По данным портала, глава президентской охраны Максим Донец отправился в Оман заранее, чтобы приготовить все к прибытию Зеленского, передает агентство Nation News.