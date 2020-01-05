Наиболее ощутимое повышение заработных плат в 2020 году ожидается в тех отраслях, где работодатели испытывают нехватку кадров. Прежде всего это касается специалистов сферы IT, строителей, инженеров, рабочего персонала и менеджеров по продажам. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
«Лидером по зарплатам сегодня является отрасль IT», — отмечает она. Наиболее привлекательные предложения у специалистов высокого уровня, которых сейчас на рынке мало. Рядовым же айтишникам, по словам собеседника, ожидать в будущем году каких-то заоблачных предложений не стоит.
В сфере продаж работодатели также испытывают кадровый голод. «Менеджеры по продажам требуются в каждой компании», — говорит представитель HeadHunter. Но, в отличие от других профессий, уровень доходов здесь большей частью зависит от личных показателей эффективности.
На повышение зарплаты могут рассчитывать также представители инженерных специальностей и рабочий персонал: слесари, токари и другие. В уральских регионах эти профессии показывают рост по числу вакансий. «Соискатели не так активно идут в эту сферу, как хотелось бы работодателям», — отмечает источник. Это же касается и отрасли строительства.
Ранее работодатели раскрыли планы по повышению зарплаты россиянам. Согласно данным исследования специалистов сервиса HeadHunter, российские компании собираются увеличить зарплаты своих сотрудников в среднем на 10%. По словам руководителя региональной пресс-службы сервиса, такое повышение является стандартным. «Большинство компаний каждый год немного, но повышают зарплату», — отмечает Анна Осипова.