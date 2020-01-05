Депутат Госдумы от Крыма и зампредседателя комитета по международным делам Наталья Поклонская готова стать послом России на Украине. Политик отметила, что обе страны являются для нее родными.
«Если поступит подобное предложение, я с большой ответственностью его, конечно же, приму», — приводит ее слова РИА «Новости». Поклонская подчеркнула, что российский и украинский народы должны жить мирно.
Депутат уже высказала надежду на то, что в ближайшее время посол РФ сможет приехать в Киев. Она считает, что тогда и наступит новый этап развития российско-украинских отношений. Москва и Киев отозвали своих послов в 2014 году.
Ранее Поклонская раскритиковала новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, в котором он повторил свой предвыборный лозунг 2019 года «защитить армию, мову и веру». Депутат Госдумы считает, что бывший глава государства хочет «расколоть страну», передает агентство Nation News.