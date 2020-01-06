Депутат Пушкина оценила предложение снизить брачный возраст

Брачный возраст в России не стоит снижать, поскольку подростки не готовы к самостоятельному созданию семьи. Такое мнение высказала зампред комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Депутат указала на то, что уже в сейчас при подтвержденной беременности можно вступить в брак с 16 лет, а в некоторых регионах и вовсе с 14 лет. «Конечно, ни физически, ни морально, ни материально подростки в таком возрасте не могут и не готовы самостоятельно строить полноценную семью», — цитирует Пушкину РИА «Новости».
Представитель Госдумы подчеркнула, что выступает однозначно против изменения брачного возраста. Одним из минусов нововведения Пушкина считает то, что сниженный возрастной порог «может развязать руки педофилам».
Ранее стало известно, что Минюст России запланировал скорректировать брачный возраст в стране. Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в феврале 2021 года. Против нововведения выступила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, напоминает RT.