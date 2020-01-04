В России хотят изменить брачный возраст

Министерство юстиции России работает над законопроектом, который скорректирует возраст вступления в брак в стране. Данная инициатива включена в план законопроектной работы, опубликованный на сайте правительства России.
В документе указано, что изменения внесут в статьи Семейного кодекса РФ и Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Поправки коснутся части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих вступать в брак несовершеннолетним. В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов, скорее всего, речь идет о снижении возрастной границы.
Ранее Росстат сообщил, что сейчас среднестатистический возраст российских невест составляет от 25 до 34 лет, в то время как восемь лет назад соотечественницы решались на брак в 18—24 года, напоминает RT.