Японский военный аналитик оценил советский истребитель

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро рассказал об истребителе МиГ-25, который является «самым быстрым в мире». Своими впечатлениями эксперт поделился в блоге на Yahoo News Japan.
МиГ-25 до сих пор является самым быстрым скоростным военным истребителем в мире. «В 1962 году он поставил мировой рекорд, достигнув средней часовой скорости 2981,5 км на 500-километровом маршруте с радиусом в 80 километров», — пишет РИА «Новости». Побить это рекорд до сих пор никому не удалось.
Кэнтаро добавил, что для создания истребителя использовались специальные стальные сплавы. Они обладали большей устойчивостью к высоким температурам, что было важно при быстром наборе скорости. Еще одним рекордом МиГ-25 стала его скороподъемность: самолет достигает высоты 35000 метров на максимальной тяге за 4 минуты 11 секунд. По словам эксперта, советский истребитель уже 50 лет считается «королем скорости».
В 2019 году стало известно об испытаниях истребителя Су-57 нового поколения в Сирии. В Минобороны заявили, что уже к середине 2020 года такие самолеты поступят на вооружение ВКС РФ. Военные эксперты не исключают, что истребители могут получить новые средства поражения, в том числе гиперзвуковые ракеты, напоминает агентство Nation News.