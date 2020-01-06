Аниматоры пожаловались на то, что россияне стали экономить на новогодних развлечениях

По словам ивентеров, раньше они зарабатывали больше Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Организаторы праздников рассказали, сколько удается заработать аниматорам за новогодние каникулы. Цифрами они поделились в разговоре с «URA.RU». По словам специалистов в области развлечений, сейчас многие клиенты стали экономить.

Обычно в новогодние каникулы аниматору требуется меньше времени, чтобы заработать сумму, которую он получает в будни, поделилась с «URA.RU» event-менеджер Виктория Медведкина. По ее словам, в час артист получает около трех тысяч рублей, в праздники эту сумму можно получить за 15 минут. Однако в последнее время россияне экономят на развлечениях, число заказов уменьшается, уточнила она.

Раньше аниматоров бронировали за полгода, звали домой, теперь многие довольствуются детскими праздниками в садиках или во дворе. «Поэтому сейчас, несмотря на новогоднюю пору, немного заработаешь», — пояснила Медведкина.

Коллегу поддержал event-менеджер Владислав Метревели. По его словам, россияне в последние годы больше заботятся бюджете. В связи с тем, что на празднике самые дорогостоящие части — декорации, то их могут заменить аниматоры, уточнил он «URA.RU». «Оплата [за работу аниматоров] совершенно разная, чаще всего это от пятисот до полутора тысяч [рублей в час] в обычные дни, а в новогодний период в три раза больше», — подчеркнул Метревели.