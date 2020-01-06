Доктор Мясников перечислил пять бесполезных народных методов лечения

Телеведущий Александр Мясников призвал с умом прибегать к народным средствам лечения Фото: кадр из телепрограммы «О самом главном»

Многие популярные у россиян средства народной медицины не лечат болезни и могут спровоцировать новые заболевания. Такое мнение в программе «О самом главном» высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Среди таких методов он назвал капли в нос из чеснока и лука, которые не помогут избавиться от гриппа и насморка. «Потечет еще больше, это раздражающие капли», — говорит врач. От заложенности носа он также советует использовать не чесночные и луковые капли, а промывание физраствором или морской водой. Прогревание носа над горячим картофелем, по словам доктора, также не вылечит грипп и ОРЗ, но может избавить от симптомов.

Лечить ангину керосином, уверен Мясников, и вовсе опасно для здоровья, так как это грозит тяжелым отравлением. Клизмы из чеснока и молока ведущий назвал бесполезными против глистов. «Это может стать причиной расстройства кишечника», — приводит ФАН слова доктора. Он также не советует лечить язву и гастрит капустным соком, так как он плохо переваривается и повышает газообразование. Как правило, против таких болезней применяются антибиотики.

При этом врач отметил, что не выступает против народных методов, но призывает при лечении ими «иметь чувство здравого смысла».

Ранее Мясников назвал мифом вред от «понижения градуса» употребляемого алкоголя, пишет агентство Nation News.