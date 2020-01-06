Водителя автобуса задержали после смертельной аварии под Тобольском

После ДТП возбуждено уголовное дело
После столкновения автобуса и грузового автомобиля под Тобольском в Тюменской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
«Водитель 1985 года рождения задержан», — уточнили в пресс-службе. По последним данным Минздрава региона, в аварии погибли два человека, травмы получили еще девять человек.
ДТП произошло в понедельник на 266 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Там столкнулись автобус, в котором ехало порядка 30 человек, и грузовой автомобиль. По предварительным данным, авария случилась по вине водителя автобуса, который не предоставил преимущество грузовику при развороте.