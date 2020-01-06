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Водителя автобуса задержали после смертельной аварии под Тобольском

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, автомобильная авария, знак аварийной остановки, столкновение, дтп, дорога
После ДТП возбуждено уголовное делоФото: depositphotos.com

После столкновения автобуса и грузового автомобиля под Тобольском в Тюменской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«Водитель 1985 года рождения задержан», — уточнили в пресс-службе. По последним данным Минздрава региона, в аварии погибли два человека, травмы получили еще девять человек.

ДТП произошло в понедельник на 266 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Там столкнулись автобус, в котором ехало порядка 30 человек, и грузовой автомобиль. По предварительным данным, авария случилась по вине водителя автобуса, который не предоставил преимущество грузовику при развороте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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