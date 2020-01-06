Пассажирский автобус, следовавший в Сургут, столкнулся с грузовиком ISUZU на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск. В аварии погибли водитель и пассажир грузовика. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
«Авария произошла на 266-м километре трассы в Тобольском районе. По информации ГИБДД, автобус совершал разворот на автодороге, и его водитель не убедился в безопасности совершаемого манёвра», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГИБДД.
Автобус следовал в Сургут из Таджикистана. По предварительной информации, в автобусе ехали рабочие.
В настоящий момент на месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Движение осуществляется по одной полосе в обоих направлениях. Инспекторы ДПС обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта по федеральной автодороге.