Председатель Верховного суда РФ госпитализирован

Вячеслав Лебедев оказался в больнице из-за проблем с сердцем
Председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева положили в стационар. Юрист обратился к врачам из-за проблем с сердцем.
Сейчас медики оказывают Лебедеву необходимую помощь. Как пишет телеканал РЕН ТВ, проблемы с сердцем у главного судьи страны могут быть связаны с последствиями дорожной аварии, в которую Лебедев попал еще в 2013 году за границей.
Как писало «URA.RU», Лебедев в сентябре 2013 года выступал на коллегии адвокатов Ганы. Когда его кортеж приближался к городу Хо, то в него врезался грузовик, который начал внезапное движение от обочины. После ДТП председателя Верховного суда РФ доставили в провинциальную больницу в Хо, а затем — вертолетом ВВС — в военный госпиталь в Аккру.