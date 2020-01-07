06 января 2020

Организаторы лотерей рассказали, на что россияне тратят выигранные миллионы

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Презентация новых денежных банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Екатеринбург, пачка денег, новые деньги, банкноты, рубли, 200 рублей
Выигравшие в лотерею россияне тратят призовые деньги на погашение кредитов и лечение зубовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Подавляющее большинство победителей традиционных новогодних лотерей в России тратят выигранные деньги на то, чтобы погасить имеющиеся у них кредиты. Об этом заявили в пресс-службе распространителя государственных лотерей «Столото».

«Самый распространенный ответ победителей лотереи на вопрос о том, на что они решили потратить свои деньги — погасить кредиты и отдать долги. Второй по популярности — купить недвижимость. Третий — поехать путешествовать, четвертый — получить стоматологическое лечение, а пятый — благотворительность», — отмечает издание «Аргументы и факты».

Также россияне часто тратят выигрыши на реализацию своей мечты. «Любитель музыки приобрел караоке-клуб. Обладатель нескольких миллионов поехал в кругосветку. Начинающий бизнесмен купил продуктовый магазин. Врач открыл свой стоматологический кабинет. Пенсионерка осуществила мечту детства и купила спортивный велосипед», — поясняют в «Столото».

Известно также, как распорядилась выигрышем победительница прошлогоднего новогоднего тиража «Русского лото» Любовь Догорова. Женщина, выигравшая полмиллиарда рублей, рассказала: на призовые деньги она купила квартиру в Санкт-Петербурге и устроила грандиозный шопинг.

1 января 2020 года стало известно, что в ходе лотереи «Русское лото» россиянин впервые выиграл в лотерею миллиард рублей. Победителем розыгрыша стал житель Подмосковья — свой билет он купил за 100 рублей, напоминает агентство Nation News.

Чтобы получить выигрыш, победителю необходимо прийти в лотерейный центр и оформить документы. Из положенной ему суммы государство удержит 13% налогов. Однако участник розыгрыша до сих пор не объявился, передает RT.

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