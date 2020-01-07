Опубликовано видео задержания постпреда Свердловской области, подозреваемого в браконьерстве

Задержанные свою вину отрицают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

СМИ опубликовали видео с погоней за браконьерами в Подмосковье. По предварительным данным, задержанными являются постпред Свердловской области в Москве Александр Овчаров и его коллега Леонид Петухов.

За подозрительными охотниками решили проследить сотрудники охотхозяйства. «Мы с поля съехали, поехали на них [браконьеров], а они побежали, поломав все кусты», — рассказывает на видео, опубликованном «РЕН ТВ», один из сотрудников охотхозяйства. Впоследствии один из задержанных заявил, что не сбегал, а просто прогуливался. На видео зафиксировано, как он отказывался садиться в машину полиции, отмечая, что он «просто идет своей дорогой».

Ранее стало известно, что при обыске у задержанных мужчин был обнаружен тепловизор, а в лесу была найдена убитая косуля, которая могла стать добычей браконьеров. Также в охотугодьях был обнаружен автомобиль предполагаемых браконьеров, который числится за свердловским постпредством. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.