Российских заключенных предложили отправлять в горячие точки

В российских тюрьмах много желающих отправиться на войну, считает эксперт Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российских заключенных, желающий выйти досрочно, следует по их желанию отправлять в горячие точки за рубеж. Такой точкой зрения с «URA.RU» поделился конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский. По его мнению, подобная система призыва будет популярна у самих осужденных и убережет страну от появления новых ОПГ.

«В тюрьмах можно было бы проводить серьезные тесты для желающих отправиться в горячие точки вместо отбывания тюремного срока. Вы не представляете, сколько людей бы поехало. Особенно срок сокращался бы по системе „день за два“ или около того», — рассказал «URA.RU» Орский. Конфликтолог считает, что перед призывом для заключенных необходимо проводить серьезное тестирование и отправлять их в специальные военные лагеря, где они бы прошли подготовку.

Орский уверен, что такая система благотворно скажется на положении дел внутри страны — пассионарные, но склонные к агрессии люди найдут себе применение и не уйдут в криминал, как это было в начале 1990-х. «В начале девяностых бывшие „афганцы“ при разборках ОПГ могли спокойно взорвать полкладбища. Они не могли найти себя в мирной жизни и уходили в криминал. Чтобы это не повторилось, эти люди должны воевать, приносить пользу. Мы все читали про наших наемников, которые в Сирии казнили араба — представьте, если они массово начнут возвращаться в Россию. По сравнению с ними ополченцы Донбасса покажутся миротворцами», — уверен собеседник «URA.RU».