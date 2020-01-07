В окружении Жириновского объяснили, зачем он раздавал деньги и чебуреки на Красной площади

Владимир Жириновский шутил, обращаясь к «детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский раздавал деньги и чебуреки на новогодней ярмарке на Красной площади, потому что его об этом просили, а он всегда готов помочь нуждающимся. Об этом заявил пресс-секретарь депутата Александр Дюпин.

«Некоторые просили помочь материально, в чем Владимир Вольфович никогда не отказывал», — приводит его слова ТАСС. По словам представителя Жириновского, среди людей не было «никаких обиженных или оскорбленных этим». Он подчеркнул, что многие наоборот благодарили депутата, хотели сделать с ним селфи и пожать руку. Также отмечается, что политик шутил, когда обращался к прохожим.

Жириновский 5 января на Красной площади раздавал прохожим тысячерублевые купюры и чебуреки, обращаясь к «детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам». Высказывания депутата оценит комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики. Это произойдет после 13 января, когда депутаты вернутся к работе, передает RT.