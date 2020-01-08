07 января 2020

Опубликовано видео крушения украинского самолета под Тегераном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту
На борту самолета находились 180 пассажировФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Twitter опубликовали видео крушения украинского лайнера под Тегераном. На кадрах, которые появились в аккаунте LIVE Breaking News, виден горящий самолет.

По словам очевидцев, точка, которая падает, оставляя огненный хвост, является украинским Boeing 737. На опубликованных кадрах заметно, как он сначала летит к земле, а затем взрывается.

Ранее стало известно, что в Иране рухнул украинский самолет. На борту находились 180 пассажиров. Лайнер разбился вскоре после взлета и потерпел крушение из-за технических проблем.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...