Опубликовано видео крушения украинского самолета под Тегераном

На борту самолета находились 180 пассажиров
В Twitter опубликовали видео крушения украинского лайнера под Тегераном. На кадрах, которые появились в аккаунте LIVE Breaking News, виден горящий самолет.
По словам очевидцев, точка, которая падает, оставляя огненный хвост, является украинским Boeing 737. На опубликованных кадрах заметно, как он сначала летит к земле, а затем взрывается.
Ранее стало известно, что в Иране рухнул украинский самолет. На борту находились 180 пассажиров. Лайнер разбился вскоре после взлета и потерпел крушение из-за технических проблем.
BREAKING VIDEO: Footage of the Ukrainian plane while on fire crashing near Tehran, Iran (h/t @lookner) pic.twitter.com/n4fqxFBRBG— LIVE Breaking News (@NewsBreaking) 8 января 2020 г.