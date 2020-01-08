07 января 2020
06 января 2020

Тимофей Радя повесил в Екатеринбурге легендарные абажуры. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Абажуры Тимофея Ради. Екатеринбург, абажуры тимофея ради
Полюбившаяся жителям города инсталляция расположилась на привычном местеФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уральский уличный художник Тимофей Радя в восьмой раз повесил абажуры на фонари на проспекте Ленина. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«В 2013 году абажуры были сделаны для фестиваля „Не темно“», — уточнил художник в подписи к фотографии. Полюбившаяся жителям города инсталляция расположилась на привычном месте — между корпусом УрФУ (бывшее здание УрГУ) и оперным театром.

Арт-объект Тимофея Ради по традиции появлялся после новогодних праздников, однако последние три года он ставил их в преддверии Нового года. По словам самого художника, оригинал абажуров «был найден у деда в гараже».

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© Служба новостей «URA.RU»
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