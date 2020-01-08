Районы Екатеринбурга окутал дым из-за тлеющей свалки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Екатеринбуржцам посоветовали не проветривать квартиры и не выходить из дома из-за тления на несанкционированном полигоне бытовых отходов. Запах гари ощущается в районах Уралмаш и Эльмаш, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Специалисты МЧС рекомендуют жителям без особой надобности не выходить на улицу, также екатеринбуржцы должны ограничить себя в прогулках и походах по магазинам», — сообщили представители спасательного ведомства. Помимо этого, жителям города посоветовали не открывать окна и двери и воспользоваться увлажнителями и очистителями воздуха.

Незаконная свалка появилась на севере города пару лет назад — ежегодно едкие бытовые отходы поджигают. Так, в середине декабря на ней случился пожар, вскоре его потушили, а спустя несколько дней началось тление. На месте происшествия до сих пор работают специалисты МЧС.