На Украине раскрыли, на что потратят полученные от России миллиарды

Украина потратит на экономические проекты полученные от России деньги Фото: pixabay.com / Pixabay License

Российские 2,9 млрд долларов, которые Москва заплатит по решению Стокгольмского арбитража Украине, будут потрачены на экономически выгодные проекты. Об этом заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

По его словам, компания не будет тратить деньги на погашение долгов «Нафтогаза». «Из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность», — рассказал Коболев журналистам УНИАН. Коболев считает, что Киев должен будет потратить средства на развитие энергоэффективности, добычи и инфраструктуры.