На Украине раскрыли, на что потратят полученные от России миллиарды

Российские 2,9 млрд долларов, которые Москва заплатит по решению Стокгольмского арбитража Украине, будут потрачены на экономически выгодные проекты. Об этом заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.
По его словам, компания не будет тратить деньги на погашение долгов «Нафтогаза». «Из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность», — рассказал Коболев журналистам УНИАН. Коболев считает, что Киев должен будет потратить средства на развитие энергоэффективности, добычи и инфраструктуры.
Договор о транзите российского газа через территорию Украины истекал 31 декабря 2019 года, напоминает RT. Однако в конце месяца Москва и Киев подписали новое транзитное соглашение на следующие пять лет, поясняет агентство Nation News. Одним из ключевых условий при подписании контракта был переход Украины на европейские требования управления газотранспортной системой. В свою очередь «Газпром» согласился выплатить 2,9 миллиарда долларов штрафа за нарушения условий транзита газа, передает «