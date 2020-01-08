Эксперт Госдумы после критики Пугачевой и «Голубого огонька» лишился страницы в «Одноклассниках»

Эксперт Госдумы ранее заявил, что время Аллы Пугачевой уже прошло Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Социальная сеть «Одноклассники» удалила страницу члена экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадима Манукяна. Он отмечает, что аккаунт исчез на фоне критических высказываний эксперта в адрес Аллы Пугачевой и «Голубого огонька». При этом общественник сомневается, что события взаимосвязаны.

Как рассказал Манукян, в последние годы он практически не пользовался аккаунтом, лишь автоматически размещал там свои посты из других соцсетей. «Вдруг после поста о том, что время Аллы Пугачевой прошло и моего анализа „Новогоднего огонька“ на канале Константина Эрнста страница исчезает», — цитирует «Дни.ру». Эксперт подчеркнул, что не знает причин, по которым аккаунт был удален. Администрация «Одноклассников» ситуацию пока не комментировала.

Манукян добавил, что зарегистрировался в соцсети именно благодаря Пугачевой. В 2018 году Эрнст позвал эксперта для участия в голосовании за участников «Новогоднего огонька». Оно было открыто после новогодней петиции о необходимости изменения формата шоу. «Пугачева меня туда косвенно привела и она же по сути поставила финальную точку в моем присутствии в этой соцсети. Спасибо ей за это большое. Пусть даже она тут и ни при чем», — заметил Манукян.