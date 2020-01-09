Куратор важной стройки в Прикамье не может найти подрядчика

Акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) ищет подрядчика на достройку домов для переселенцев из зоны провалов в Березниках (микрорайон «Любимов»). Запрос предложений на право заключения договоров на строительство домов размещен на портале Госзакупок.
«Подрядчику необходимо завершить строительство трех 17-этажных домов с общим количеством квартир 357. Начальная (максимальная) цена договора составляет 630,5 млн рублей. Срок окончания строительства — 4 квартал 2020 года», — указано на сайте КРПК. Победитель конкурса станет известен не позднее 27 января.
В декабре куратор застройки правобережной части Березников, АО КРПК, расторгло договор с компанией «Спецстрой» (г Санкт-Петербург), строившей указанные дома. Подрядчик приступил к работам в августе 2019 года, но сорвал сроки строительства объектов.
«Спецстррй» стала третьей компанией, от услуг которой в прошлом году отказалось АО «Корпорация развития Пермского края». В июне КРПК расторгла договор на строительство трех домов с ООО «Строительное Управление „Радиант“» из Казани. В августе и октябре — с ООО «Т.С.С.». Компания не справилась с возведением шести домов для переселенцев из зоны техногенной аварии.
Кроме того в ноябре 2019 года вице-премьер правительства Пермского края Михаил Сюткин заявил, что за срыв сроков строительства дома по ул Строителей будет оштрафована компания «Стройтрансгаз».