Россияне стали реже приобретать смартфоны

Россияне стали реже покупать смартфоны. В 2018 году жители страны меняли мобильные телефоны раз в два года, однако сейчас новый гаджет приобретают лишь спустя три года.
«Россияне в среднем меняют смартфоны раз в три года. Телефоны стали служить на 6—10 месяцев дольше», — отмечает газета «Известия» со ссылкой на компанию МТС.
По информации оператора связи, сейчас в среднем смартфоны работают дольше 20 месяцев. Такие данные ритейлера подтвердил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, отметивший, что смартфоны стали работать дольше, а срок их службы приблизился к трем годам.
Информацию также прокомментировал представитель «Вымпелкома». В телекоммуникационной компании отметили, что потребительская активность в сегменте смартфонов снизилась, а покупатели стали чаще пользоваться опциями покупки в рассрочку и кредит.