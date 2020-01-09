08 января 2020

Россияне стали реже приобретать смартфоны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поисковые системы Яндекс и Google. Екатеринбург , телефон, смартфон, интернет, гугл, google, поисковая система
Смартфоны стали работать дольше, из-за чего снизилась покупательская активностьФото: Анна Майорова © URA.RU

Россияне стали реже покупать смартфоны. В 2018 году жители страны меняли мобильные телефоны раз в два года, однако сейчас новый гаджет приобретают лишь спустя три года.

«Россияне в среднем меняют смартфоны раз в три года. Телефоны стали служить на 6—10 месяцев дольше», — отмечает газета «Известия» со ссылкой на компанию МТС.

По информации оператора связи, сейчас в среднем смартфоны работают дольше 20 месяцев. Такие данные ритейлера подтвердил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, отметивший, что смартфоны стали работать дольше, а срок их службы приблизился к трем годам.

Информацию также прокомментировал представитель «Вымпелкома». В телекоммуникационной компании отметили, что потребительская активность в сегменте смартфонов снизилась, а покупатели стали чаще пользоваться опциями покупки в рассрочку и кредит.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество Технологии
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...