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31 декабря 2019

Трассы Зауралья обработают реагентами, на которые жалуются курганцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на предприятие
Курганские дороги обработают технической сольюФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассах в Курганской области дорожники будут использовать пескосоляную смесь. Она оговорена в качестве противогололедного материала в контракте на содержание дорог центральной части региона. Аукцион размещен на сайте госзакупок.

«Пескосоляная смесь должна соответствовать „Требованиям к противогололедным материалам“. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов и их соответствие существующим требованиям, в том числе и по гарантийным срокам хранения, установленным заводами-изготовителями», — говорится в конкурсной документации.

Пескосоляной смесью будут обрабатываться подъезды к селам и городам, асфальтобетонные съезды, автобусные остановки и площадки для отдыха. За 2020 год трассу обработают реагентом на 6 млн рублей.

Также контракт на 382 млн рублей предусматривает ямочный ремонт, нанесение разметки, монтаж освещения, содержание светофоров. Единственную заявку на заключение контакта подало «Введенское ДРСУ «Автодорстрой», которое и признано победителем.

Ранее «URA.RU» писало, что в Кургане в этом сезоне начали использовать на дорогах техническую соль. Закуплено почти 3,5 тысячи тонн противогололедного химреагента. Горожане жалуются на грязь в квартирах и необходимость мыть автомобили. Городские власти объясняют, что применение соли необходимо для безопасности на дорогах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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