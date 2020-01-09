Трассы Зауралья обработают реагентами, на которые жалуются курганцы

На трассах в Курганской области дорожники будут использовать пескосоляную смесь. Она оговорена в качестве противогололедного материала в контракте на содержание дорог центральной части региона. Аукцион размещен на сайте госзакупок.
«Пескосоляная смесь должна соответствовать „Требованиям к противогололедным материалам“. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов и их соответствие существующим требованиям, в том числе и по гарантийным срокам хранения, установленным заводами-изготовителями», — говорится в конкурсной документации.
Пескосоляной смесью будут обрабатываться подъезды к селам и городам, асфальтобетонные съезды, автобусные остановки и площадки для отдыха. За 2020 год трассу обработают реагентом на 6 млн рублей.
Также контракт на 382 млн рублей предусматривает ямочный ремонт, нанесение разметки, монтаж освещения, содержание светофоров. Единственную заявку на заключение контакта подало «Введенское ДРСУ «Автодорстрой», которое и признано победителем.
Ранее «URA.RU» писало, что в Кургане в этом сезоне начали использовать на дорогах техническую соль. Закуплено почти 3,5 тысячи тонн противогололедного химреагента. Горожане жалуются на грязь в квартирах и необходимость мыть автомобили. Городские власти объясняют, что применение соли необходимо для безопасности на дорогах.