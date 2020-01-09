В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на школьниц в Рождество

Полиция оперативно вышла на предполагаемого педофила
В Челябинске задержали предполагаемого педофила, который напал на школьниц новогодние каникулы. Об этом сообщили «URA.RU» в ГУ МВД по региону.
«Подозреваемого задержали. Идет проверка, по результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка.
Инцидент произошел 7 января возле дома №8 по улице Корабельной. Как рассказали девочки, стоявший у подъезда мужчина дождался, пока они откроют дверь, вошел в подъезд и схватил одну из них. Ребенку удалось нажать «тревожную кнопку» на домофоне, при этом устройство сделало фотографию нападавшего.