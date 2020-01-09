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В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на школьниц в Рождество

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция оперативно вышла на предполагаемого педофилаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске задержали предполагаемого педофила, который напал на школьниц новогодние каникулы. Об этом сообщили «URA.RU» в ГУ МВД по региону.

«Подозреваемого задержали. Идет проверка, по результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка.

Инцидент произошел 7 января возле дома №8 по улице Корабельной. Как рассказали девочки, стоявший у подъезда мужчина дождался, пока они откроют дверь, вошел в подъезд и схватил одну из них. Ребенку удалось нажать «тревожную кнопку» на домофоне, при этом устройство сделало фотографию нападавшего.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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