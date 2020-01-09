Сбежавший из части челябинский срочник попал в госпиталь

Сбежавшего из части в Забайкалье челябинского срочника Артура Хакимова обследуют врачи в военном госпитале. По итогам его досрочно уволят из армии, заявили в Комитете солдатских матерей.
«Артур вернулся в часть и лежит в госпитале с простудой. Ему предстоит также пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая должна признать его негодным к службе по состоянию психики. Решение ожидается в течение месяца», — сообщила «URA.RU» представитель организации Ксения Феткуллина. В пресс-службе Восточного военного округа не ответили на звонок корреспондента агентства, туда направлен официальный запрос.
Уроженец южноуральского города Юрюзань сбежал из воинской части 3 января, сообщив об этом матери в SMS. Утром 6 января его нашли в городе Ачинске. Командование заявило, что Хакимова не накажут за побег — он успел вернуться в часть, прежде чем истекли трое отведенных законом суток.
Как писало «URA.RU», сам солдат объяснил побег физическим насилием со стороны стоящего выше по званию военнослужащего. В пресс-службе Восточного военного округа заявили, что Хакимов покинул часть, желая провести новогодние праздники с мамой.