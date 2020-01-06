Сбежавший из части челябинский срочник хотел отметить Новый год с матерью

Челябинский солдат-срочник Артур Хакимов, который самовольно покинул воинскую часть в Забайкалье, хотел провести новогодние праздники со своей мамой. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
«Единственной причиной оставления места службы он назвал желание навестить маму в Новогодние праздники, которая ранее перенесла инсульт», — приводит слова ведомства РИА «Новости». Отмечается, что сбежавший солдат не жаловался на неуставные отношения в части. Также ВВО сообщает, что не собирается применять никакие дисциплинарные меры.
Хакимов сбежал из воинской части 3 января. Перед тем, как самовольно покинуть часть, он отправил матери SMS, и выключил телефон. Солдата нашли утром 6 января в Ачинске.В «Комитет-Совете Солдатских Матерей России» «URA.RU» сообщили, что Хакимов рассказал им о физическом насилии во время службы со стороны вышестоящего по званию военнослужащего.