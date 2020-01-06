Челябинский срочник, сбежавший из части в Забайкалье, рассказал о побоях

Челябинский солдат-срочник Артур Хакимов, который сбежал из воинской части в Забайкалье, рассказал о физическом насилии во время службы. Об этом «URA.RU» сообщили в правозащитной организации «Комитет-Совет Солдатских Матерей России».
Хакимов рассказал, что стоящий выше его по званию военнослужащий периодически применял к нему физическое насилие, пояснила представительница организации Ксения Феткуллина. «Мы будем ходатайствовать о возбуждении уголовного дела по тому факту, который назвал Артур», — добавила она.
Сейчас солдат находится в отделе полиции Ачинска, там он будет дожидаться представителей части, отметила Феткулина. По ее словам, организация будет добиваться перевода Хакимова в другую воинскую часть.
Как писало «URA.RU», уроженец города Юрюзань в Челябинской области