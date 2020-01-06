Депутат Госдумы призвал наказать виновных в бегстве челябинского срочника

Александр Шерин предложил наказать и самого солдата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинского солдата-срочника Артура Хакимова, сбежавшего из воинской части в Забайкалье, а также людей, повлиявших на его решение, необходимо наказать. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин.

«В 18 лет нужно становиться уже взрослыми мальчиками. Если человек самовольно покинул воинскую часть, в случае проведения проверки должны быть наказаны те, кто его довел до такого состояния, и он, в том числе, должен быть наказан в соответствии с уставом», — отметил Шерин. Так депутат отреагировал на заявление Восточного военного округа (ВВО) о том, что сбежавшего солдата не собираются наказывать.

Он также подчеркнул, что, если срочника не накажут, его примеру последуют другие военнослужащие. При этом, по словам Шерина, побеги из армии случались и в советское время. Как отмечает депутат, все солдаты по-разному реагируют на тяготы, которыми сопровождается несение воинской службы. У всех происходят разные обстоятельства дома. «Но если все будут сбегать, кто тогда будет защищать страну?», — задался вопросом он.

Хакимов сбежал из воинской части 3 января. Перед этим он отправил матери SMS, и выключил телефон. Срочника обнаружили утром 6 января в Ачинске, сообщает «Ридус». Как сообщили в пресс-службе ВВО, он покинул часть из-за того, что хотел провести новогодние праздники с матерью, которая ранее перенесла инсульт.