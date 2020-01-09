В России введут новый штраф для автомобилистов

Правительство России определилось с размером нового штрафа за неоплату проезда по платной трассе. Об этом сообщает «Коммерсант».
Кабмин РФ внес в Госдуму проект поправок к КоАП, который предполагает введение нового вида штрафа для автомобилистов. Согласно решению российского правительства, за неоплаченный проезд по платным дорогам владельцы легковых авто будут штрафоваться на 2,5 тыс. рублей, а водители автобусов и грузовиков — на 5,5 тыс. рублей. «Новая санкция нужна для внедрения на платных дорогах системы free-flow (свободный поток — прим.ред.)», — передает издание.
Уточняется, что данная система призвана автоматизировать оплату штрафов — нарушения будут фиксироваться камерами, после чего деньги будут списываться со счета автомобилиста. По данным СМИ, постановления будут выноситься Ространснадзором. И если в течение 60 дней автовладельцу удастся погасить неоплаченный долг, штраф будет отменен.
Правительство России одобрило введение административного штрафа за неоплаченный проезд по платной автодороге в конце декабря прошлого года. Кабинет министров принял такое решение, чтобы повысить эффективность функционирования транспортной инфраструктуры. Отмечается, что новая санкция также будет работать в интересах добросовестных пользователей платных трасс, напоминает RT.