Челябинка пожаловалсь, что у нее отобрали девочку с ДЦП, чтобы не выдавать квартиру

В Челябинской области женщину лишили опекунства над тремя сестрами, включая девочку с тяжелой формой ДЦП, чтобы не давать положенное бесплатное жилье. Об этом сообщил публицист и депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
В 2015 году Наталья Галеева из поселка Полетаево Сосновского района оформила опекунство над тремя девочками, оставшихся без родителей. Когда страдающей ДЦП Лизе исполнилось 18 лет, органы опеки через суд забрали ее у тети и отправили в реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью. В итоге девушка превратилась в «живой скелет», заявил обратившийся с запросом в прокуратуру Шаргунов.
«Никаких оснований отобрать у меня девочек не было. Я не пью, у нас чисто, все были одеты, накормлены, жили в любви, — цитирует депутат экс-опекуна девочек (у женщины забрали и двух сестер Лизы). — Потом сказали: якобы у меня вещи разбросаны. Я считаю, забрали из-за квартиры, просто чтобы не давать положенные метры».
В марте 2019 года Сосновский суд счел действия опеки обоснованными, заявила «URA.RU» министр соцотношений региона Ирина Буторина. «Речь идет об уходе за детьми и образом жизни опекуна. Вердикт никем не оспаривался, — сказала министр. — Я не вижу квартирной подоплеки. Но жилье действительно выделили бы, если бы опекун продолжала исполнять обязанности в полном объеме».
Министр признала, что в центре выявлены нарушения и будут приняты кадровые решения, а Лизу в ближайшее время переведут в стационар. «На комплексную проверку в центр пригласят представителей общественности, которые подняли эту проблему», — добавила Буторина. Шаргунов не ответил на звонок корреспондента «URA.RU». В областном управлении СКР сообщили агентству о начале доследственной проверки по фактам ненадлежащего отношения к девушке-инвалиду.