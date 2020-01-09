Губернатора Шумкова сравнили с агрессивным бизнес-тренером

Некоторые курганцы посчитали новогоднее обращение Шумкова агрессивным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эмоциональное новогоднее обращение губернатора Курганской области Вадима Шумкова остается поводом для обсуждения в регионе. Политологи сравнивают речь главы Зауралья с агрессивной позицией бизнес-коуча и отмечают, что он метко попал в целевую аудиторию.

Одна из ярких фраз губернатора касалась достижения поставленных целей. «Нужно перестать болтать, ныть, критиковать других, а также сыпать бесполезными советами там, где нужно поработать», — прозвучало в обращении Шумкова. Эмоциональным выглядел и призыв перестать ассоциировать регион с «серостью и отсталостью». В заключении губернатор уточнил, что область начала выходить «из многолетней спячки».

По мнению политолога Андрея Шуклина, выступление нарушает правила хорошего тона. «Пришел он не в процветающий регион, а лежащую на боку Курганскую область, в которой, по его же признанию, воровать нечего. На него [жители] возлагают надежды, а им говорят «не ной», — высказал Шуклин. Политолог сравнил речь с агрессивным обращением бизнес-коуча. «Вадиму Шумкову можно «Дон Кихота» перечитать с его великосветскими оборотами, чтобы быть помягче», — рекомендует Шуклин.

Политолог Сергей Ширяев считает, что большая часть курганцев решила, что глава региона эмоционально обратился к местным чиновникам, а не жителям Зауралья. «Вадим Шумков выступил именно так, как и ведет себя в повседневной жизни. Многим может он и показался „вышедшими за рамки“, но, в целом, населению выступление понравилось», — говорит Ширяев.