08 января 2020
07 января 2020

Ключевой актив мэрии Екатеринбурга попал под расследование из-за неприятного запаха в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Южная аэрационная станция МУП
Жители Екатеринбурга требуют реконструировать очистные сооруженияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области инициировало административное расследование в отношении екатеринбургского «Водоканала». Поводом стали жалобы жителей Химмаша на неприятный запах, который якобы источают южные очистные сооружения МУПа.

О начале расследования на своей странице в Facebook сообщил депутат гордумы Андрей Пирожков, который ранее жаловался надзорному ведомству на муниципальное предприятие. Пирожков опубликовал копию письма от управления Роспотребнадзора, в котором говорится: «В отношении МУП „Водоканал“ проводится административное расследование в целях выяснения лица, совершившего противоправные действия […], а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела».

В декабре в Роспотребнадзор поступило около 200 жалоб от жителей Химмаша на неприятный запах. Уральцы посчитали, что на экологию влияют южные очистные сооружения МУП «Водоканал», и потребовали обязать предприятие реконструировать свои объекты и установить вокруг них санитарно-защитную зону.

В мае 2019 года вступил в силу обвинительный приговор бизнесменов Евгения Загуменова и Виталия Юдина. Они были обвиняемыми по делу о незаконном складировании осадков сточных вод МУП «Водоканал» с Южных очистных сооружений. Их показания легли в основу возбужденного в сентябре уголовного дела против первого вице-мэра Екатеринбурга Александра Ковальчика.

11 ноября 2019-го в «Водоканале» был назначен новый гендиректор. Им стал Евгений Лузгин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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