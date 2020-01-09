Ключевой актив мэрии Екатеринбурга попал под расследование из-за неприятного запаха в городе

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области инициировало административное расследование в отношении екатеринбургского «Водоканала». Поводом стали жалобы жителей Химмаша на неприятный запах, который якобы источают южные очистные сооружения МУПа.
О начале расследования на своей странице в Facebook сообщил депутат гордумы Андрей Пирожков, который ранее жаловался надзорному ведомству на муниципальное предприятие. Пирожков опубликовал копию письма от управления Роспотребнадзора, в котором говорится: «В отношении МУП „Водоканал“ проводится административное расследование в целях выяснения лица, совершившего противоправные действия […], а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела».
В декабре в Роспотребнадзор поступило около 200 жалоб от жителей Химмаша на неприятный запах. Уральцы посчитали, что на экологию влияют южные очистные сооружения МУП «Водоканал», и потребовали обязать предприятие реконструировать свои объекты и установить вокруг них санитарно-защитную зону.
В мае 2019 года вступил в силу обвинительный приговор бизнесменов Евгения Загуменова и Виталия Юдина. Они были обвиняемыми по делу о незаконном складировании осадков сточных вод МУП «Водоканал» с Южных очистных сооружений. Их показания легли в основу возбужденного в сентябре уголовного дела против первого вице-мэра Екатеринбурга Александра Ковальчика.
11 ноября 2019-го в «Водоканале» был назначен новый гендиректор. Им стал Евгений Лузгин.