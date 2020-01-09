В элитном районе Кургана закрыли школу

Из-за капитального ремонта в курганской школе №11, которая находится в элитном районе города, более 800 учеников будут учиться в других образовательных учреждениях. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU» с брифинга, который проходил в городском департаменте социальной политики.
«В школе будет выполнен ремонт кровли, эвакуационных выходов, ремонт и усиление кирпичной кладки наружных стен. Будут заменены коммуникации», — объяснил замглавы Кургана — директор департамента сополитики Игорь Постовалов.
Школа № 11 была построена в 1982 году и нуждалась в капитальном ремонте. В прошлом году аукцион на ремонт школы выиграла московская компания «В-Групп». Ремонт должен закончиться 30 июля 2020 года. Стоимость работ составит 50 миллионов рублей.
«Невозможно совместить такой объем работы с учебным процессом, поэтому 455 детей будут учиться в школе №29, 230 человек в 42-й школе, 173 человека в гимназии №32. Там же будут работать педагоги из 11-й школы. Учеников младших классов в школы будут отводить учителя», — рассказал начальник управления образования Иван Сбродов.
На портале «Инициативы Зауралья» появилось предложение перепрофилировать школу №11 в медицинский лицей. Автор инициативы отмечает, что школа находится в элитном районе города, поэтому найдется много желающих учиться там. Ранее «URA.RU» сообщало, что в Курганской области обеспеченность врачами в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России и в УрФО.