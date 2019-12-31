По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Курганская область в этом году получила 2,46 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Национальные проекты

Реализация нацпроектов, утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным, на территории Зауралья в 2019 году шла с переменным успехом. По данным социологов, большинство опрошенных жителей региона уже отметили изменения к лучшему как минимум в медицине, строительстве жилья и дорог. Собеседники «URA.RU», хорошо знакомые с проблемами Курганской области, составили дорожную карту главных проблем Зауралья.

В 2019 году в Курганской области финансирование нацпроектов составило 8,8 млрд рублей, из которых 6,9 млрд рублей выделено из федерального бюджета. По данным опроса 810 зауральцев, 70% видят изменения в лучшую сторону от реализации национальных проектов. Курганцы отметили федеральные проекты «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но, несмотря на позитив, есть и проблемы.

Большинство жители Курганской области видят позитивные изменения от реализации национальных проектов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нехватка кадров в медицине

В Курганской области — тотальный дефицит медиков. Обеспеченность врачами в регионе в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России и в УрФО. По открытым данным, в Зауралье требуются более 500 врачей и медсестер. Им обещают зарплаты от 13 до 60 тысяч рублей, но в очереди на трудоустройство люди не стоят.

На сайте департамента здравоохранения Курганской области сообщается, что проблема постепенно решается с помощью нацпроекта «Здравоохранение». На реализацию регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Курганской области квалифицированными кадрами» из областного бюджета выделено 216,4 млн рублей.

«В 2019 году по программе „Земский доктор“ 10 врачей получили выплаты в миллион рублей, 11 фельдшеров — по 500 тысяч рублей. Региональные подъемные пособия по 100 тысяч рублей выплачены 10 врачам из Кургана и Шадринска, по 150 тысяч рублей — 10 специалистам в районах области», — говорится в сообщении департамента.

При этом в Зауралье ряды медиков пополнили 98 врачей, в том числе 36 молодых специалистов, вернувшихся после окончания специалитета и ординатуры. Сейчас в медвузах по целевым направлениям готовят более девяти сотен курганцев.

Врачей в Курганской области пытаются удержать денежными выплатами Фото: Илья Московец © URA.RU

Инсайдер «URA.RU» при этом считает, что начинающего врача помимо жилья, пособий и комфортного места работы надо обеспечить путевкой в детский сад для ребенка и возможностью посещать культурные мероприятия. «Этого зачастую нет, особенно в районах Курганской области. Медик видит на работе протекающую крышу, кучу бумаг, которую надо заполнить, часто неуважение со стороны пациентов, которые считают, что врач им всегда что-то должен», — говорит источник.

Проблемы в системе образования

В 2019 году в регионе гремела оптимизация в сфере образования. Некоторые малокомплектные школы в селах закрывают — детей везут на автобусах в соседние поселки. Ряд детских садов и школ объединяют, в том числе и в Кургане. Местные власти заявляют, что рядовых зауральцев реорганизация учреждений не затронет. При этом курганцы давно говорят о дефиците детских садов и школ.

«У нас в Заозерном активно строят многоэтажные дома. Микрорайон густо заселен, но за последние годы не появилось ни одного детсада или школы. А квартиры берут чаще всего молодые семьи с детьми», — рассказала «URA.RU» жительница микрорайона Ирина Менщикова.

«В школах пятого микрорайона укомплектовано по семь-восемь первых классов. Приходилось освобождать, например, кабинет для лабораторных работ по химии, чтобы разместить первоклашек. Не принять малышей не имеем права, все прописаны на территории. Новая школа очень нужна»,

— рассказала «URA.RU» одна из учительниц гимназии №19.

В Заозерном сейчас строят два детских сада в 4-м и 5-м микрорайонах. Там же недалеко от детских садов появится школа на 1500 учеников. Новые объекты возводят по нацпроектам «Образование» и «Демография».

В Курганской области объединяют школы и детские сады Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Благодаря реализации национальных проектов мы сможем сократить количество учеников в классах и свести до минимума очередность в детские сады детей до трех лет. В следующем году строительство новых объектов будет продолжено. В области появятся еще восемь детских садов-яслей», — приводит слова директора департамента образования и науки Андрея Кочерова сайт правительства.

Доступное жилье

Инфраструктура в виде школ и детских садов позволит построить еще больше жилых домов. «Сейчас молодые семьи приобретают жилье в новых домах, воспользовавшись ипотекой. Самые ходовые — одно- и двухкомнатные квартиры», — рассказала «URA.RU» эксперт по недвижимости Елена Безгодова.

Она также добавила, что недвижимость в Курганской области приобретают те, кто живет на Севере. «Они вкладывают деньги, во-первых. Во-вторых, часто признаются, что в Кургане прекрасный климат — нет жары, характерной для юга, и холода умеренные. Плюс низкие цены на продукты и коммунальные услуги», — добавила Безгодова.

В Шадринском районе Курганской области построен детский сад Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В рамках нацпроекта «Жилье» в этом году в регионе построят 302 тысячи квадратных метров жилья. В стадии строительства — 73 многоквартирных дома. Для участия в отборах, проводимых Минстроем России, областной бюджет предоставит муниципалитетам субсидии на 20 млн рублей. Деньги пойдут на проекты по строительству инфраструктуры.

Одной из проблем остается качество новостроек, которые возводились по программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». «На контроле состоит 14 домов. В Кургане — 11, в Шадринске — три. Всего обнаружено 42 замечания. Отмостка вокруг дома имеет разрушения, отслаивается штукатурка и лак во входных тамбурах подъездов. Ведутся работы по устранению нарушений», — говорится в информации регионального правительства.

По нацпроекту «Жилье» федеральные средства в сумме 1,6 млрд рублей позволят до 2025 года расселить 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают 3,3 тысячи человек. Сейчас под строительство многоквартирных домов выделено 25 земельных участков.

В Курганской области на федеральные средства отремонтировали 124 км региональных и 35 км городских дорог Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Безопасные дороги

В Курганской области реализуется масштабный национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который стартовал в 2019 году. Работы велись летом и осенью. По данным областного правительства, в первый год реализации нацпроекта отремонтировано 124 км региональных и 35 км городских дорог, потрачено 2,46 млрд рублей.

«До 2024 года в Курганской области в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ планируют отремонтировать 1310 км автодорог. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели выделено более 17,2 млрд рублей», — говорится в сообщении департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.