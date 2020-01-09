За убитую косулю свердловскому постпреду грозит два года тюрьмы

Александр Овчаров был пойман на месте браконьерской охоты Фото: с сайта uralmsk.ru

Полиция ведет проверку по факту незаконной добычи косули в Раменском районе Подмосковья. Об этом «URA.RU» сообщили в Главном управлении МВД по Московской области. При возбуждении уголовного дела постоянному представителю свердловского губернатора в Москве Александру Овчарову грозит до двух лет колонии, если его причастность к браконьерству будет доказана.

«В Бронницкий отдел полиции поступило сообщение от лесничего о несанкционированном въезде на территорию одного из охотничьих хозяйств Раменского района автомобиля, в котором находились двое мужчин, — говорится в комментарии регионального полицейского управления в адрес „URA.RU“. — Прибывшие на место сотрудники полиции в присутствии лесничего осмотрели автомобиль. Оружия и тушек животных обнаружено не было».

Овчаров и его знакомый Леонид Петухов, остановленные егерями на месте незаконной добычи, были доставлены в отдел полиции для разбирательства. «Спустя время на территории охотхозяйства была обнаружена туша животного, предположительно косули, — говорится в сообщении полицейского главка Подмосковья. — По данному факту проводится проверка, устанавливается причастность мужчин к незаконной охоте».

Итогом проверки станет решение о возбуждении (или невозбуждении) уголовного дела по статье 258 УК РФ («Браконьерство»). Если выяснится, что стрелял в косулю Овчаров, ему грозит уголовное наказание от штрафа в 500 тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет.

«URA.RU» запросило комментарий у помощника Овчарова — сотрудницы свердловского постпредства в Москве Натальи Ратиани. К моменту публикации ответ на запрос не поступил.