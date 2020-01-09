Свердловский постпред, задержанный по подозрению в браконьерстве, охотился на служебном «Мерседесе»

Машина относится к гаражу правительства Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Постпред Свердловской области в Москве Александр Овчаров, который, по предварительным данным, был замечен на месте браконьерской охоты в Подмосковье, мог приехать туда на служебном автомобиле Mercedes. Именно это обстоятельство позволило идентифицировать замеченных егерями мужчин. Об этом «URA.RU» сообщили в Бронницком охотхозяйстве. По показаниям егерей, они стреляли по косулям (охота на которых сейчас запрещена) из окна автомобиля Mercedes GL с госномером, в котором есть буквы «ААА».

«В ночь с 05 на 06 января в результате скрытого наблюдения за указанным транспортным средством около 21 часа 15 минут егерями зафиксирован выстрел из окна автомобиля в сторону поля с пасущимися косулями, — говорится в комментарии охотхозяйства в адрес „URA.RU“. — Далее из автомашины вышли и направились в сторону места, где ранее паслись животные, двое неизвестных мужчин в камуфлированных защитных костюмах».

Ранее сообщалось, что Александра Овчарова и его друга Леонида Петухова могли задержать во время незаконной охоты в Подмосковье. При обыске у них был найден тепловизор, а в лесу — убитая косуля с огнестрельным ранением и резаной раной шеи, рядом был найден охотничий нож.

Задержанные отказались представиться егерям, а прибывшему наряду полиции заявили, что ходили в лес «по надобности», однако против них говорят все улики и снятое видео. По данным «URA.RU», Mercedes GL, за рулем которого скрылся третий браконьер, задержанный позже силовиками, относится к правительственному гаражу Свердловской области.