Ребенок умер после отравления в пермском кафе

Отравившийся в пермском кафе ребенок скончался. Об этом «URA.RU» сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. Там уточнили, что речь идет о несовершеннолетнем, который отравился в кафе «О-fit», расположенном в спорткомплексе «Олимпия» (ул. Мира, 41). Пострадавший скончался 27 декабря, но известно об этом стало только сейчас.
«Да, пострадавший скончался», — заявила пресс-секретарь минздрава Прикамья Алина Акопян.
Более 30 жителей Перми, в том числе несколько детей, в ноябре попали в больницы после того, как посетили кафе «Овсянка» и «O-fit». Все они заболели сальмонеллезом. Ранее стало известно, что один из несовершеннолетних, отравившихся в кафе, находится в больнице в тяжелом состоянии.
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю выяснило, что в обоих кафе нарушалось санитарное законодательство. Сейчас заведения общепита закрыты. По факту отравления горожан было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (п. п. «б», «в» ч 2 ст 238 УК РФ)».
В следственном управлении СКР по Пермскому краю «URA.RU» пояснили, что пока не рассматривают вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкую статью. «Будет проводиться расследование в рамках уголовного дела, которое уже возбуждено. Выполним комплекс необходимых следственных действий, по результатам которых будет дана правовая оценка действию либо бездействию лиц [оказывающих услуги по предоставлению питания]. Пока никто не привлечен в качестве обвиняемых по уголовному делу, расследование продолжается», — пояснил сотрудник пресс-службы регионального СКР Андрей Олин.