В Абхазии заявили о попытке государственного переворота

В администрации президента Абхазии прокомментировали беспорядки в Сухуме. Штурм администрации назвали попыткой совершить государственный переворот.
«Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле», — приводит «Интерфакс» цитату из заявления.
Среди пострадавших в результате штурма администрации президента нет россиян. Пресс-атташе РФ на территории Абхазии Денис Лавриков сообщил РБК, что никаких провокационных действий в отношении российского посольства не было.
Ранее в Абхазии протестующие начали штурмовать администрацию президента, требуя отставки нынешнего главы республики Рауля Хаджимбы. Причиной стала попытка оппозиционного политика и лидера партии «Амцахара» Алхаса Квициния оспорить итоги президентских выборов, в которых он занял второе место. Протестующие сломали входные двери и участвовали в стычках с сотрудниками силовых ведомств. Кроме того, сложить полномочия президента также призвали в политической партии «Айтаира», пишет RT.