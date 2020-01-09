В Абхазии заявили о попытке государственного переворота

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Ситуация на востоке Украины. Взятие прокуратуры. Луганск, оцепление, щиты, беспорядки, столкновение, маски, протест
Протестующие устроили штурм администрации президента (архивное фото)Фото: Карина Ванеш © URA.RU

В администрации президента Абхазии прокомментировали беспорядки в Сухуме. Штурм администрации назвали попыткой совершить государственный переворот.

«Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле», — приводит «Интерфакс» цитату из заявления.

Среди пострадавших в результате штурма администрации президента нет россиян. Пресс-атташе РФ на территории Абхазии Денис Лавриков сообщил РБК, что никаких провокационных действий в отношении российского посольства не было.

Ранее в Абхазии протестующие начали штурмовать администрацию президента, требуя отставки нынешнего главы республики Рауля Хаджимбы. Причиной стала попытка оппозиционного политика и лидера партии «Амцахара» Алхаса Квициния оспорить итоги президентских выборов, в которых он занял второе место. Протестующие сломали входные двери и участвовали в стычках с сотрудниками силовых ведомств. Кроме того, сложить полномочия президента также призвали в политической партии «Айтаира», пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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