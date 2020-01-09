Первая в России лотерейная миллиардерша рассказала, как получила выигрышный билет

Победительница пока не знает, на что потратить выигрыш Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Надежда Бартош, ставшая первым лотерейным миллиардером в России, рассказала, как получила выигрышный билет. Историю женщины опубликовала пресс-служба «Столото».

Победительница рассказала, что билет она получила от дочери в подарок на день рождения. «У меня день рождения 31 декабря. Сын с дочерью спрашивали, что мне подарить. Я попросила билет „Русского лото“, так как все остальное у меня есть», — пояснила Бартош. Она добавила, что обычно выбирает билеты со счастливыми числами, однако в тот раз вытянула первые попавшиеся.

Женщина пока не придумала, на что потратит выигрыш, сообщили в пресс-службе «Столото». По словам Бартош, она с мужем продолжит развивать семейный бизнес. Также победительница планирует купить себе украшение, которое будет напоминать о выигрыше.

Ранее стало известно, что миллиард рублей в лотерее выиграла жительница Подмосковья. Она стала первым человеком в России, получившим главный приз новогоднего тиража. Результаты лотереи стали известны 1 января, однако имя победительницы страна узнала только девять дней спустя.