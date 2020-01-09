В «Столото» раскрыли имя человека, выигравшего миллиард в новогодней лотерее

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День рождения сети фитнес-центров POWERHOUSE Gym в клубе
Розыгрыш миллиарда проходил 1 января 2020 годаФото: Александр Кадников © URA.RU

Первым лотерейным миллиардером в России стала жительница Подмосковья Надежда Бартош. Об этом сообщили в «Столото».

«Надежда Бартош получила счастливый билет в подарок на день рождения 31 декабря», — пишет РИА «Новости».

Забрать выигрыш она сможет в течение шести месяцев. При этом государство удержит 13% налога от выигранной суммы.

Как писало «URA.RU», розыгрыш праздничного тиража «Столото» прошел 1 января 2020 года. Тогда стало известно, что россиянин впервые выиграл миллиард рублей в лотерею. Всего в праздничном тираже приняли участие более 53 миллионов билетов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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