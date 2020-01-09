В «Столото» раскрыли имя человека, выигравшего миллиард в новогодней лотерее

Розыгрыш миллиарда проходил 1 января 2020 года
Первым лотерейным миллиардером в России стала жительница Подмосковья Надежда Бартош. Об этом сообщили в «Столото».
«Надежда Бартош получила счастливый билет в подарок на день рождения 31 декабря», — пишет РИА «Новости».
Забрать выигрыш она сможет в течение шести месяцев. При этом государство удержит 13% налога от выигранной суммы.
Как писало «URA.RU», розыгрыш праздничного тиража «Столото» прошел 1 января 2020 года. Тогда стало известно, что россиянин впервые выиграл миллиард рублей в лотерею. Всего в праздничном тираже приняли участие более 53 миллионов билетов.