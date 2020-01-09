В Прикамье сотня рабочих больше года сидит без зарплаты

Рабочим АО «Порт Березники» больше года не выплачивают заработную плату, рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. В Пермской транспортной прокуратуре сообщили, что по данному факту уже проведена проверка.
«С октября 2018 по 30 декабря 2019 года 103 работника АО „Порт Березники“ не получают заработную плату. Общая задолженность составляет почти 10,5 миллиона рублей», — рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что по данному факту 9 января было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, из корыстной или иной личной заинтересованности, что повлекло тяжкие последствия).
У руководителей предприятия, которое сейчас находится в стадии банкротства, была возможность выплачивать зарплату рабочим, но они этого не делали. Под тяжкими последствиями подразумевается отсутствие у рабочих возможности покупать продукты, предметы первой необходимости, оплачивать счета и делать выплаты по кредитам.
В Пермской транспортной прокуратуре подтвердили «URA.RU» факт проведения проверки в отношении АО «Порт Березники», но ее результаты обещали озвучить позднее. В приемной предприятия на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили.